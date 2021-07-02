Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı! Kartal Tibet, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu!

Son dakika... Türk sinemasına oyunculuğu, yazarlığı ve yönetmenliği ile unutulmaz değerler katan Kartal Tibet yaşamını yitirdi. Meslektaşı Civan Canova vefat haberini İnstagram hesabından paylaştığı "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim." notuyla duyurdu.

KARTAL TİBET KİMDİR?

1938 Ankara doğumlu Kartal Tibet, 200'e yakın filme imza attı. Türk sinemasına katkılarıyla bilinen Tibet'in oynadığı ve yönettiği filmler Yeşilçam'ın klasikleri arasına girmeyi başardı. Usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştu.

Tibet'in biyografisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

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