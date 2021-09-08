Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 84 yaşına girdi! Paylaşımı, görenlerin duygulanmasına neden oldu...

Sinema dünyasına 1963 yılında yönetmen Halit Refiğ'in teklifiyle atılan usta oyuncu Cüneyt Arkın, bugün 84. yaşını kutladı. Doğum gününü eşi Betül Arkın ile birlikte oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve torunlarıyla kutlayan Arkın sürpriz kutlamadan fotoğrafları paylaştı.

"UZUN DEĞİL, SEVDİKLERİNLE GÜZEL YAŞAMAK..."

Ailesiyle doğum gününü kutlayan Cüneyt Arkın 669 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "Uzun değil, sevdiklerinle güzel yaşamak..." notunu ekledi. Bir hayli neşeli olduğu görülen Cüneyt Arkın'a sevenleri doğum günü mesajları yağdırdı.

CÜNEYT ARKIN'IN BİYOGRAFİSİ

Avantür filmlerin ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın 300'den fazla filmde rol aldı. Filmlerinin bir kısmında yapımcı ve yönetmen olarak da çalıştı. İki oğlu olan ünlü oyuncu Türk Sineması'na Artist Dergisi'nin açtığı bir yarışma ile girdi. 1999yılında 36. Antalya Film Şenliği'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı. Bunun dışında 1969 ve 1976'da Antalya Film Şenliği ve 1972'de Adana Altın Koza Film Şenliği'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı.

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Türk Sineması'nın ünlü jönü, 1937 yılında Eskişehir'de doğdu. Çocukluğu çiftlikte geçti. Daha sonraEskişehir Necatibey İlkokulu'na gitti. Çocukluğunda en sevdiği hikayeler menkıbelerdi. Battal Gazi, Köroğluhikayeleri ile büyüdü. Eskişehir Lisesi'ne devam ettiği dönemde hikayeler yazıyor ve bunları dergilere gönderiyordu. İstanbul'a giderek tıp fakültesi sınavlarına girdi ve kazandı. Tıp eğitimine devam ederken İstanbul'daki arkadaşlarıyla "Erek" adlı bir dergi çıkarttı. Dergide şiirleri ve hikayeleri yer alıyordu. 1957 yılında Cemal Süreyya ile tanıştı ve öykülerini değerlendirerek onu "Pazar Postası"na gönderdi.

1963 yılında "Artist" dergisinin düzarışmasına girdi ve birinci oldu. Ertesi yıl filmlerde küçük roller almaya başlamıştı. Tıp fakültesini bitirmesinin ardından Eskişehir'e döndü.

1963 yazında Halit Refiğ ile "Şafak Bekçileri" adlı filmin çekimleri sırasında tanıştı. 1. Hava Üssü'nde jet savaş pilotlarının yaşamı ile ilgili bir film çeken Halit Refiğ, o sırada Hava Kuvvetleri'nde doktor olarak yedek subaylığını yapan Cüneyt Arkın'a filmdeki rollerden birini teklif etti. Ancak yönetmelikler yüzünden bu filmde rol alamadı. Aynı yılın sonbaharında Halit Refiğ "Gurbet Kuşları" adlı filmin çekimlerine hazırlanırken askerliğini bitiren Cünety Arkın filmde rol aldı. Gazeteci Vecdi Benderli, Cüneyt Gökçer'den Cüneyt; Ramazan Arkın'dan Arkın isimlerini alıp birleştirerek "Cüneyt Arkın" ismini yarattı.

Cüneyt Arkın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?