Türk sporcular, Paralimpik Olimpiyatları'nda güne iki madalyayla başladı!

Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda Türk sporcularımız güne madalyayla başladı. Masa tenisi tek kadınlar (sınıf 7) Kübra Korkut ve tek erkekler (sınıf 5) Ali Öztürk bronz madalya kazandı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na ülkemizden katılan sporcular, toplamda 5 bronz madalya kazanmış oldu. Henüz gümüş ya da altın madalya kazanan sporcumuz çıkmadı.

Tek erkekler yarı finalinde çıkan Ali Öztürk, son paralimpik şampiyonu Çinli raket Ningning Cao ile karşılaştı. Rakibine yenilen sporcumuz bronz madalyada kaldı.

Setlerde güçlü rakibini zorlayan sporcumuz, 11-7, 11-9 ve 11-9'luk set sonuçlarıyla 3-0 kaybetti ve finale çıkma hakkı elde edemedi.

5. MADALYASINI EKLEDİ

Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak bir altın ve bir bronz, Dünya Şampiyonası'nda ise bir altın madalyası bulunan Ali Öztürk, kariyerine bireysel olarak ilk olimpiyat madalyasını da bronz olarak 2020 Tokyo'da ekledi. Milli sporcumuz, takım kategorisinde de 2016 yılında Rio'da bronz madalya elde etmişti.