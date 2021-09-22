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Türk Tabipler Birliği aşı karşıtı açıklamalar yapan Dr. Ümit Aktaş'ı meslekten uzaklaştırdı!

Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs aşısıyla ilgili 'Ya daha kötüsü aşıyla birlikte gelirse' iddiasında bulunan Dr. Ümit Aktaş'a meslekten men cezası verdi. Meslekten uzaklaştırılma kararının 1 ay süreyle geçici olduğu belirtildi.

Türk Tabipler Birliği aşı karşıtı açıklamalar yapan Dr. Ümit Aktaş'ı meslekten uzaklaştırdı!

Türkiye'de koronavirüs çin aşılama çalışmaları devam ederken, Dr. Ümit Aktaş'ın "ABD’de ve Avrupa’da on binlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü. Milyonlarca insanda da kalıcı yan etki gelişti"Ya pandemi sonrası daha kötüsü aşıyla gelirse?"şeklindeki açıklamaları tepki topladı.

Ayrıca Dr. Ümit Aktaş kendi adını verdiği bağışıklık sistemini güçlendirici bitkisel ilaçlar geliştirdiği öğrenildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB),1 ay süreyle geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verdi.

TTB’nin kararına tepki gösteren Dr. Aktaş, “Fikirlerimi ifade ettiğim için hakkımda soruşturma açmaları ayrımcılıktır, mobbingdir. Haksız karara itiraz edecek ve haklı mücadelemi mahkemeler nezdinde vereceğim. Verilen bu haksız ceza, TTB Disiplin Tüzüğü’nde yer alan maddeye göre yönetimde yer alma hakkımızı elimizden almak içindir” dedi.

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