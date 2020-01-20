Türkiye'de internet neden çöktü? | Google çöktü mü? | Google neden çöktü? | Google erişim sorunu

Türkiye'de internet neden çöktü? Birçok internet kullanıcısı YouTube, Gmail ve Google arama motoru gibi servisleri erişim sorunu nedeniyle kullanamıyor. Türk Telekom'dan yaşanan bu sorunun sebebine ilişkin açıklama yaptı. Peki Türkiye'de internet neden çöktü? Google çöktü mü? Google neden çöktü? Ayrıntılar haberimizde.

TÜRK TELEKOM İNTERNET ERİŞİM SORUNUNUN SONA ERDİĞİNİ DUYURDU

Türk Telekom, yaşanan internet erişim sorunun 18:45'te sona erdiğini duyurdu.

Türk Telekom’dan yapılan açıklama şu şekilde:

20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18:45’te tamamen sona ermiştir.

Yurtdışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür.

Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Türk Telekom, sorunun siber saldırıdan kaynaklandığını duyurup kullanıcıların bu durumdan etkilenmemesi için çalışmaların devam ettiğini belirmişti.

TÜRKİYE'DE İNTERNET NEDEN ÇÖKTÜ? 20 OCAK

İşte Türk Telekom'un o açıklaması:

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'siber saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır. Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom'un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."

GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ? 20 OCAK 2020

Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik bir saldırı söz konusu olduğu için Türk Telekom kullanıcıları Google arama motorunu ve Google servislerini kullanamadı. İnternette başka sitelerde gezinen bazı kullanıcılar da sitelerin yavaş açılmasından şikayet etti.

GOOGL'A ERİŞİM SAĞLANAMIYORDU

Google ve tüm Google servisleri kullanılamıyordu. Bir süre Youtube, Google Drive, Gmail vb. tüm servislere erişim sağlanamadı.