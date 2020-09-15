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Türk ve Azerbaycan savaş uçakları Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünde Gence semalarında

Bakü'nün Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan savaş uçakları ve Türk F-16'ları Gence kenti semalarında.

Türk ve Azerbaycan savaş uçakları Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünde Gence semalarında

Bakü'nün Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk F-16'ları Gence kentinde uçuş yaptı.

Türk ve Azerbaycan savaş uçakları Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünde Genci semalarında

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Türk F16'ları ile Azerbaycan savaş uçakları ve helikopterleri Gence şehrinde uçuş gerçekleştirdi.

Gence halkı ellerindeki Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla uçakları coşkuyla karşıladı.



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