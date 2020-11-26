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Türk yıldızlar Avrupa sahnesinde! Lille - Milan maçı CANLI İZLE LİNKİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Avrupa Ligi'nde haftanın bizi en çok ilgilendiren maçı ise Lille ile Milan arasında oynanacak. Peki, Lille - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Türk yıldızlar Avrupa sahnesinde! Lille - Milan maçı CANLI İZLE LİNKİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk yıldızlar bu akşam sahne alıyor. Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na karşı galibiyet için savaşacak. Lille ve Milan arasında oynanan 3. hafta maçında, Yusuf Yazıcı yaptığı hat-trick ile tek başına İtalyan devi Milan'ı devirmişti. Şimdi ise kendi evinde galibiyet arayacak Fransız ekibini, tek amacı galibiyet olan Milan bekliyor. Karşılaşma öncesinde bilinmesi gereken tüm bilgileri haberimizde verdik. Peki, Türk yıldızlar Avrupa sahnesinde! Lille - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

LİLLE - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak olan Lille - Milan maçı, bu akşam saat 20.55'de başlayacak. Karşılaşma, Fransa'da Stade Pierre Mauroy'da oynanacakken İngiliz hakem Craig Pawson tarafından yönetilecek. Craig Pawson'ın yardımcılıklarını ise Ian Hussin ve Harry Lennard üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Ülkemiz tüm Avrupa Ligi maçlarının yayıncılığını üstlenen Digitürk, Lille - Milan maçını da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izleyicilerle buluşturacak. Karşılaşma, bu akşam saat 20.55'de beIN SPORTS HD 2 kanalından izlenebilir.

LİLLE - MİLAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Onur Çelik
Spor Editörü


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