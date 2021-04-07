Konya'da kaza kırıma uğrayarak düşen askeri gösteri uçağının pilotu Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu. Türkiye bu acı haberle sarsılırken Genççelebi'nin Türk Yıldızları'nın ikinci şehit pilotu olduğu bilgisi üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, Türk Yıldızları ilk şehidi kim? Şehit Pilot Ümit Özer kimdir? Nereli? Neden şehit oldu? sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

TÜRK YILDIZLARI İLK ŞEHİDİ KİM? ŞEHİT PİLOT ÜMİT ÖZER KİMDİR?

Samsunlu Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, 13 mart 2012 günü Konya 3. Ana Jet Üssü'ne bağlı 134. Akrotim Filosu'nda eğitim uçuşu yaparken, uçağının düşmesi sonucu şehadete erdi.

Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, 2002 yılında Hava Harp Okulundan mezun oldu.

2002-2004 yılları arasında pilotaj eğitimini 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında tamamladıktan sonra, 3’üncü Ana Jet Üs K.lığına F-5 eğitim pilotu olarak atandı.

2005-2011 yılları arasında 133’üncü Filo Komutanlığında Av-Önleme pilotu olarak görev yaptı.

Ümit Özer, 2011 yılında Türk Yıldızlarına katıldı.

Ülkemizi, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Türk Hava Kuvvetlerini dünyanın pek çok yerinde başarı ile tanıtan ve temsil eden Türk Yıldızları akrotim ekibinin en seçkin üyelerinden biri iken 13 Mart 2012 tarihinde şehadet mertebesine ulaştı.

ÜMİT ÖZER NEDEN ŞEHİT OLDU?

Konya’da Çevre ve Şehirçilik İl Müdürlüğü’nde şehir plancısı olarak çalışan 26 yaşındaki Setenay Özer ile evli olan şehit pilot yüzbaşı Özer, 17 gün önce dünyaya gelen ve Canberk adını koydukları bebeğini yetim bıraktı.

Şehit Pilot Özer’in, cenazesi Konya Askeri Hastanesi’nden alınıp görev yaptığı 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na getirildi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen törene dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, şehidin ailesi, çalışma arkadaşları katıldı.

1993 yılında kurulan Türk Yıldızları’nın ilk şehiti olan pilot yüzbaşı Ümit Özer’in cenazesi, törenin ardın uçakla memleketi Samsun’un Çarşamba İlçesi’ne gönderildi.

Özer'in Kemik iliği kanseri olan annesi Hatice Özer’i, Konya’da tedavi ettirmek için yanına alan şehit Yüzbaşı Özer’in eğitim uçuşu sırasında yaşamını yitirmesi herkesi gözyaşlarına boğdu. Uçaktan inen anne Özer, "Oğlum böyle mi gelecektik Samsun’a. Memlekete böyle mi gelecektik" diyerek ağıt yaktı.

Şehit Pilot Ümit Özer, uçağın düşeceğini anlayan kule görevlilerinin atla ısrarına rağmen şu sözleri söylemişti:

“Yapamam... Uçağı kurtarmayı deneyeceğim. Bunu yapabilirim. Bu uçakta yetim hakkı var!”

Şehit Pilot Ümit Özer, bu sözleriyle tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı.