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  3. Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Niğde semalarını inlettiler

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Niğde semalarını inlettiler

Niğde semalarında selamlama uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uçuşta Türk Yıldızları tarafından gökyüzüne çizilen ay yıldız izleyenleri büyüledi.

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Niğde semalarını inlettiler

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Niğde semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Valilik, Belediye ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından davet edilen 6 uçaktan oluşan tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi.

Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve bazı amatör fotoğrafçılar, Ömer Halisdemir Meydanı'nın yanı sıra şehrin yüksek yerlerinden cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle etkinliği kaydetti.

Türk Yıldızlarından nefes kesen gösteri! Niğde semalarını inlettiler

"TÜRK YILDIZLARI GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI"

Amatör fotoğrafçı Hande Tokmak, "Semaya ay yıldız çizdiler, çok mutlu olduk. Hem fotoğrafçı hem de Niğdeli olarak Türk Yıldızları gösterisini keyifle izledik. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Türk Yıldızlarından nefes kesen gösteri! Niğde semalarını inlettiler

Mahir Temel de organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Keyifli vakit geçirdik. Bir an evvel eve gidip fotoğraflara bakmak için sabırsızlanıyorum. Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı, onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Türk Yıldızlarından nefes kesen gösteri! Niğde semalarını inlettiler

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