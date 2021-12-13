Türkan Saylan anma mesajları | Türkan Saylan sözleri, görselleri, doğum günü mesajları

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TÜRKAN SAYLAN ANMA MESAJLARI | TÜRKAN SAYLAN SÖZLERİ, GÖRSELLERİ, DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

"Kızlar cemaatlerin eline düşmesin,14'ünde gelin olmasın diye yurtlar açılmalı" diyerek Türkiye'nin kurtuluş formülünü açıklamıştı. O yoldan hiç sapmadı. Kadınlar özgürleşsin diye çalıştı. Unutulmayacaksın. Yerin dolmaz Kardelenler seni asla unutmaz

Karanlığa gömmek isteyenlerin inadına nice genç kıza ışık oldun. İyi ki doğdun Cumhuriyet kadını...

Eğer bir yerlerde bilime, demokrasiye, barışa, aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa, sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın! Ölüme saniyeler kalmış olsa bile...

Ömrünü cehaletin karanlığını yenmeye, Anadolu'dan cüzzam illetini silmeye, Ülkemizin her yerinde kardelenlerin açmasını sağlamaya adamış Prof.Dr. Türkan Saylan'ın bugün doğum günü.

iyi ki dünyamızdan geçtin güzel insan..Sevgi,saygı ve özlemle..

Öncüsü olduğu 30 yılda ÇYDD 30 yılda 89 bin 650 İlk ve Ortaöğretimdeki kız çocuklarına burs verdi. İki lise 17 derslik 6 anaokulu, 24 ilköğretim, 32 köy okulu, 36 öğrenci yurdu yaptırdı.

Atatürk İlkeleri "Çıkış yolunun ilkeleri bellidir. O ilkeleri paylaşanların demokratik birlikteliği, yozlaşmış yapıların yıkılmasına, devletin ve toplumun yeniden sağlığına kavuşmasına yetecektir."

Eğer bir yerlerde bilime, demokrasiye, barışa, aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa, sönmeye hakkın yoktur.

Öncüsü olduğu ÇYDD 30 yılda 89 bin 650 ilk ve ortaöğretimdeki kız çocuklarına burs verdi. İki lise, 17 derslikli 6 anaokulu, 24 ilköğretim okulu, 32 köy okulu, 36 öğrenci yurdu yaptırdı. Bir tanesinin burnu bile kanamadı. İyi ki vardın Türkan Saylan...

Ne korkunç değil mi? İnsan aklının sürekli dünyayı ve kendini değiştirmeye programlandığı çağdaş dünyada, değişmeye gerek duymayan insanların olması ne acı. Değişme bir ideal sorunudur, bir 'tasa' dır. Bunu yüreğinde duymak gerek.

"Hastalık hayatın bütününü almamalı, ben son noktaya kadar çalışacağım. Ama şunu bilin ki bunları sizin için yapıyorum. Giderken sizlere ilkelerine bağlı daha namuslu ve daha iyi bir Dünya bırakmak için..." Doğum Günün Kutlu Olsun güzel insan

Hayatını bilime,cumhuriyete,eğitime adamış,vatansever,çağdaş bilim insanı,kardelenlerin anası Prof.Dr. Tükan Saylan'ı saygıyla anıyoruz.