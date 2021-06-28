Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2021 | Türkçe Öğretmenliği taban puanı kaç 2021?  

YKS sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde uygulandı. 3 oturumda yapılan sınavın ardından Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2021 araştırılmaya başlandı. Peki, Türkçe Öğretmenliği taban puanı kaç 2021?

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2021

ÖSYM, YKS sonuçlarını 4 Ağustos 2021’de yayımlayacak. Puanlarını öğrenen milyonlarca aday bu kez tercih sürecine girecek. Adaylar, yayımlanacak kılavuzda okulların kontenjanları, en düşük-en yüksek puan ve başarı sıralaması bilgilerine göre tercihlerini yapacak.

2021 yılı Türkçe Öğretmenliği taban puanları henüz yayımlanmadı. ÖSYM taban puanlarını açıkladığında haberimizde yer alacaktır.

ÖNCEKİ YILLARA AİT TABAN PUAN BAŞARI SIRALASI

YKS BARAJI KAÇ 2021?

2021 yılında YKS'de bir üniversiteye yerleşebilmek için alınması gereken asgari puan 150'dir. 150 puanın altında kalanlar herhangi bir üniversiteye yerleşemez. 150 ve üzeri puan alanlar iki yıllık bir bölüm tercih edebilir. 4 yıllık bölümler için YKS barajını yani 180'i geçmek gerekiyor.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2021 YKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre puan hesaplama şöyle yapılmatkadır;

* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacak.

* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacak.

* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacak.

* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacak.

* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklar.