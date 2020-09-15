Turkcell'in dergisi tepkiler üzerine yayından kaldırıldı

2017 yılında yayın hayatına son veren Penguen dergisinin kurucusu Erdil Yaşaroğlu'nun yeni çizimlerine, Turkcell'in dergilik uygulamasında yer verildi. Yaşaroğlu'nun ortaya koyduğu dini değerlere saldırı niteliği taşıdığı iddia edilen karikatürlere tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüdü.

İNFİALE YOL AÇTI

Turkcell'in dergilik uygulamasında Hazreti Nuh Aleyhisselam ve Nuh Tufanı hakkında, Erdil Yaşaroğlu adlı karikatüristin çizdiği figürlere yer verildi.

Mizah adı altında aşağılayıcı ve küçük düşürücü içeriklere yer verildiği gerekçesiyle infiale yol açan karikatürler gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

TURKCELL'DEN AÇIKLAMA

Dergilik'ten yapılan açıklamada, söz konuşu karikatörlerin yayından kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bugün sosyal medyada tartışma ve eleştiri konusu olan Komikaze dergisinde yer alan karikatürlerle ilgili olarak gerekli süreç işletilmiş ve söz konusu içerikler 13 Ağustos 2020 saat 11.15’ten itibaren Dergilik platformumuzdan kaldırılmıştır." denildi.

İşte o karikatürler;

ERDİL YAŞAROĞLU KİMDİR?

1971 yılında İstanbul’da doğdu.

20 yaşına kadar katıldığı karikatür yarışmalarından yurt içinde ve yurt dışında 30’a yakın ödül kazandı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümünü bitirdi.

İlk olarak 1989 yılında Güneş Gazetesi’nde çizmeye başlayan Yaşaroğlu, aynı yıl Limon Dergisi’nde Komikaze köşesini yayımlamaya başladı. Daha sonra Leman Dergisi’nde çizdi ve 2002 yılında arkadaşlarıyla Penguen Dergisi’ni kurdu. Komikaze serisinde yayımladığı 20 kitabın toplam satışı 1 milyonu aşmıştır. 1999 yılından beri yayınladığı komikaze.net sayfası ise ayda 500 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir. 1990-2002 yılları arasında 50’ye yakın televizyon programı hazırladı. Bunların arasında Çılgın Bediş, Beyaz Show, Televizyon Çocuğu’nu sayabiliriz.

2010 yılında 12 bin metrekare üzerine dünyanın en büyük karikatürünü çizerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir.