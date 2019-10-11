Türkiye-Arnavutluk maçının ilk 11'leri belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında bugün sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcıları Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut, Emre, Ozan, Mahmut, Hakan, Cenk, Burak

Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Çikalleshi, Memushaj, Manaj