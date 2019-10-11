Türkiye-Arnavutluk maçının ilk 11'leri belli oldu
EURO 2020 Elemeleri grup maçında A Milli Takımımız Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek Maç, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde ilk 11'ler de belli oldu. İşte Türkiye-Arnavutluk maçının ilk 11'leri...
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında bugün sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcıları Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu.
MAÇIN İLK 11'LERİ
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut, Emre, Ozan, Mahmut, Hakan, Cenk, Burak
Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Çikalleshi, Memushaj, Manaj
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