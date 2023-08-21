Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!

Ankara’da Yeniden Refah Partis ‘Sorunlarına çözüm bekleyen Sosyal Toplum Kuruluşları ile Buluşma Programı adı altında oldukça önemli etkinlik düzenledi.

Programda konuşan Güvenli Sokaklar Derneği Başkan Yardımcısı ve Yaşanabilir Şehir Platformu Genel Sekreteri Mehmet Altuntaş, başıboş köpek sorunuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE HİNDİSTAN’I GEÇTİ

Sorun ile ilgili yaşanan mağduriyetleri dile getiren Altuntaş, başıboş köpek sayısının korkunç boyutlara geldiğini aktardı. Hindistan’da kilometrekareye düşen köpek sayısının 12 olduğunu belirten Altuntaş, Türkiye’nin kilometrekareye düşen 13 köpek sayısıyla Hindistan’ı geçtiğini kaydetti. Altuntaş, Hindistan’da 100 kişiye 3,3 köpek düştüğünü Türkiye’de ise 100 kişiye 8,4 köpek düştüğünü açıkladı.

"BAŞIBOŞ KÖPEK NÜFUSU HIZLA ARTMAKTADIR"

Türkiye’de başıboş köpek sorununun milli güvenlik ve halk sağlığı problemine dönüştüğünü söyleyen Altuntaş, şu ifadelerde bulundu:

"Bize burada bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum ben Yaşanabilir Şehir Platformu Genel Sekreteriyim. 40 dernek/vakıf, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Koruma Derneği ve platformumuz adına buradayım. Türkiye'de sahipsiz köpek sorunu ciddi bir Milli Güvenlik ve Halk Sağlığı problemi olarak varlığını sürdürmekte ve etkisini giderek artırmaktadır. Hindistan, Pakistan, Bangladeş başta olmak üzere medeni olmayan ve sahipsiz başıboş köpek sorunuyla boğuşan ülkeler gibi Türkiye’de de sahipsiz köpek sayısı çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Çok ilginçtir; bir kilometreye düşen köpek sayısında ülkemiz 13 köpek sayısı ile 12 olan Hindistan'ı geçmiş durumdadır. 100 kişiye düşen köpek sayısını ülkemizde 8,4 iken Hindistan’da 3,3 olmuştur."

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AŞILARI OLMASINA RAĞMEN KUDUZDAN HAYATINI KAYBETTİ

Buradan öncelikle sizleri ve tüm kamuoyunu uyarmak istiyoruz. Bir örnek vererek durumun ne kadar vahim olduğunu sizlere anlatacağım. 13 Temmuz 2023’te Şanlıurfa'da daha 28 yaşında genç bir mühendis olan Lütfü Seray kuduzdan hayatını kaybetti. Hem kendi köpeğiydi hem de daha önce kuduz aşısı yapılmıştı. Buna rağmen dışarıdaki bir köpekten kuduz kaptı ve sahibine bulaştırdı. Bu çok ilginç bir örnek; rahmetli de 4 doz kuduz aşısını yaptırmasına rağmen hayata tutunamadı. Aslında Sağlık Bakanlığı’nın bu konuya el atması gerekiyor."

"BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU, MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

"Bu konu Milli Güvenlik sorunudur ve insan hakları bağlamında biz bu konuyu değerlendiriyoruz. Yaşanabilir Şehir Platformu ve Güvenilir Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği adına bize burada söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum."