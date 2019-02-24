Türkiye Basketbol 1. Ligi "Bandırma Kırmızı: 90 - Mamak Belediye Yeni Mamakspor: 97"

BALIKESİR: (AA)- Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. hafta karşılaşmasında Mamak Belediye Yeni Mamakspor, deplasmanda Bandırma Kırmızı'yı 97-90 yendi.

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 25-19 Mamak Belediye Yeni Mamak Spor'un üstünlüğüyle geçilirken, Bandırma Kırmızı devreyi 44-40 önde kapattı.

İkinci yarıda rakibine oranla daha baskılı olan Bandırma Kırmızı son periyoda 65-61 önde girmesine rağmen, müsabakanın normal süresi 84-84 eşitlikle tamamladı.

Uzatma periyodunda daha etkili olan Mamak Belediye Yeni Mamak Spor maçtan 97-90 galip ayrıldı.

Bandırma Kırmızı'da Joseph 32 ve Sedat Ali Karagülle 15 sayı ile oynadı.

Mamak Belediye Yeni Mamakspor'da Becton 23, Alican Güney 16, Erkan Yılmaz 15, Neal 13 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.