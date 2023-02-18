Türkiye beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu: Çorum'da üst üste iki deprem!

Deprem ülkesi olan Türkiye'de irili ufaklı depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre Çorum'da deprem meydana geldi. Saat 20.54'de Bayat ilçesinde yerin 11.66 km altında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 21.03'te 3.6 büyüklüğünde meydana gelen ikinci deprem ise 9.3 kilometre derinlikte meydana geldi

AFAD 18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 18 Şubat 2023 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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Son depremleri görmek için linke tıklayınız

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.