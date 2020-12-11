Türkiye bu acı fotoğrafı konuşuyor! Eline iş-aş yazıp kendini astı

Sosyal medya bugün tüm Türkiye'yi sarsan Samsun'daki acı bir fotoğrafı konuşuyor. İşsiz olduğu öne sürülen 45 yaşındaki Metin İ., İMKB lisesi önünde kendini astı. İntihar eden vatandaşın elinde iş-aş yazdığı öğrenildi.

MASKELİ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Samsunhaber.com'da yer alan habere göre, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şahsın intihar etmeden önce bir eline "İŞ-AŞ" diğer eline ise 14 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın ismini yazdığı öğrenildi. Öte yandan şahsın maskeyle intihar ettiği görüldü.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Şahsın üzerinden ayrıca intihar notu çıkarken olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.