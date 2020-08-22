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  3. Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar mezarı başında anıldı!

Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar mezarı başında anıldı!

Vefatının 34. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, sevenleri eşliğinde kabri başında anıldı. Koronavirüs tedbirlerine uyulan anma programda Celal Bayar müze ve kütüphanesi ziyaret edildi.

Türkiye Cumhuriyet 3. Cumhurbaşkanı Mahmut Celal Bayar, Gemlik'in Umurbey Mahallesinde bulunan anıt mezarı başında vefatının 34'üncü yıl dönümünde  anıldı. 

Programa Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da iştirak etti. Program, Cumhurbaşkanlığı çelenginin Celal Bayar anıtına sunulması ile başladı. Devamında Bayar ailesine taziyeler sunuldu. Çelenk sunma programının ardından da, Anıtın yan tarafında bulunan Celal Bayar müze ve kütüphanesi ziyaret edildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar mezarı başında anıldı!

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ

Program, korona virüs önlemlerinden dolayı, sınırlamalarla yapılarak sona erdi. Bayar anma programına, Gemlik kaymakamı Hasan Göç, Garnizon Komutanı Aziz Sevimli, Belediye başkanı Uğur Sertaslan, AK Parti ilçe başkanı Şamil Yiğit, MHP ilçe başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar mezarı başında anıldı!Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar mezarı başında anıldı!

Okan Gül
Video Editörü


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