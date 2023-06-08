Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den CHP'ye destek mesajı verildi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde önemli açıklamalarda bulundu. Sarıgül, partisinin CHP ile birleşme sürecinin başladığını duyurarak, bu konuda önemli adımlar atacaklarını belirtti.

CHP listesinden Erzincan Milletvekili seçilen Sarıgül, devletler, kurumlar ve partilerin dönüm noktaları olduğunu belirterek, "Kolay olanı değil doğru olanı seçmeliyiz. Kolay olan başkalarını suçlamaktır. Doğru olansa elini taşın altına koymaktır. Türkiye Değişim Partisi bugün elini taşın altına koymuştur; Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya ve dik durmaya devam edecektir.

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Demokrasiyi, insan haklarını, kültürlerin barış içerisinde yaşamasını savunanlar olarak biz çalışmalarımızı güçlendirerek devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Biz haklı davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Davamızda çok haklıyız ve mutlaka Türkiye'de başarılı olacağız" diye konuştu.

Beraberlik mesajı

Türkiye Değişim Partisi'nin aldığı bu kararla tarihin doğru yerinde yer alacağını kaydeden Sarıgül, "Bugün itibariyle ayrıştıran değil, bütünleştiren olan adımı atıyoruz. Türkiye Değişim Partimizle, Cumhuriyet Halk Partimizin birleşme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Partimizin bugünkü MYK toplantısında; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Türkiye Değişim Partisi'yle Cumhuriyet Halk Partisi'ni birleştirelim' önerisi görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.Türkiye Değişim Partimizle, Cumhuriyet Halk Partimizin birleşmesi konusunda arkadaşlarımızın büyük bir bölümünün oy birliğiyle, 'Cumhuriyet Halk Partisi'yle birleşelim' anlayışı çok önemli ölçüler içeresinde yer bulmuş ve bugün itibari ile bu adım atılmıştır.

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Türkiye Değişim Partimiz ve CHP el ele, kol kola, omuz omuza, demokrasi yolunda, özgürlükler yolunda, demokratik parlamenter sisteme geçiş konusunda, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento, bağımsız yargı yolunda emin adımlarla çalışarak yapılacak olan yerel seçimlerde büyük bir başarıya imza atacağız. Bu başarının mimarı da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Numan Kurtulmuş doğru bir isim"

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıgül, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in atanmasıyla ilgili, "Mehmet Şimşek'i özellikle Batman milletvekili olduğu dönemde tanıyorum. Kamuoyunda çok önemli bir imajı var. Umuyorum ki, sayın bakan bu olumlu imajını iyi bir noktaya taşır. Bu olumlu imajı ile birlikte Türkiye ekonomisinin iyi bir noktada olmasını, enflasyon oranlarının çok aşağı çekilmesini, dünya piyasalarıyla Türkiye'nin buluşması noktasında önemli adımlar atmasını bütün kamuoyu kendisinden bekliyor. Biz de kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

Sarıgül, AK Parti'li Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesiyle ilgili de, "Numan Kurtulmuş doğru bir isimdir, parlamentoyu kucaklayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.