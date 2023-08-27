Türkiye düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yine kin kustu, skandal sözler söyledi

Türkiye karşıtlığı hatta düşmanlığı ile bilinen ABD'li senatör Bob Menendez bu kez kapalı Maraş ve Türkiye rahatsızlığını gündeme getirerek Türkiye'yi yine yaptırımlarla küstahça tehdit etmeye çalıştı.

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Türkiye düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yine kin kustu, skandal sözler söyledi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etmişti.

KIBRIS RUM KESİMİNDEN MENENDEZ'E ALTIN MADALYA

Türkiye karşıtı Menendez, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi'den Rumların mücadelelerine katkı ve 'Helenizm'e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası almıştı.

Rum basınına demeç veren Menendez, Türkiye'yi eleştiren ifadelerden geri adım atmamasıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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TÜRKİYE İÇİN SKANDAL SÖZLER

Türkiye'nin Yunanistan ve GKRY'ye karşı "saldırgan" davrandığını öne süren Menendez, "İlişkimizde bazı önemli zorluklar yaşadığımızı söyleyebilirim." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan Kapalı Maraş, 2020 yılında, 46 yılın ardından kademeli olarak açılmıştı. Söz konusu bölgeyi, Türk Silahlı Kuvvetleri 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ele geçirmişti.

Türkiye düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yine kin kustu, skandal sözler söyledi

"YAPTIRIMLARI ARAÇ OLARAK DÜŞÜNMELİYİZ""

Ankara'nın Ada'da "istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu" iddia eden Senatör Menendez, yaptırımlarla tehdit etmeye çalıştı:

Maraş'ta ilave Türk faaliyeti görürsek, Ada'yı daha da istikrarsızlaştıracak bu tür faaliyetleri önlemek üzere yaptırımları araç olarak düşünmeliyiz.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERDİ

Menendez, "bölgesel istikrarı baltaladığı" iddiasıyla Türkiye'yi hedef göstermeye çabasına girişti.

Aynı Amerikalı yetkili, "ABD ve NATO'nun daha geniş hedeflerini baltalayan eylemlerinden dolayı Ankara'yı sorumlu tutmaya devam etmeliyiz." görüşünü savundu.

"GKRY, YUNANİSTAN VE İSRAİL'LE ÇAILIŞIYORUM"

Öte yandan Bob Menendez, Doğu Akdeniz'de önemli miktarda doğalgazın bulunmasının bölgede yeni sorunlar yaratıp yaratmadığına ilişkin soruyu yanıtladı:

Enerji ve elektrik tedariki alanında birçok farklı projede fırsatları araştırmamız gerektiğine inanıyorum. Orta Doğu Enerji Merkezi kurma yolunda ilerlemek için GKRY, Yunanistan ve İsrail hükümetleriyle birlikte çalışıyorum. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Avrupa'yı enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye zorladı.

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