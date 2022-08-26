Türkiye ekonomisi hakkında yazan The Economist'e Bakan Nurettin Nebati'den yanıt: "Bizi izlemeye devam edin!"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde The Economist gazetesinde paylaşılan ve Türkiye ekonomisi hakkında yazılanlar için açıklamalarda bulundu. The Economist'in "Ters giden bir şeyler..." şeklinde yaptığı paylaşım için Bakan Nurettin Nebati Economist'in açıklamalarına sessiz kalmayarak paylaşım yaptı.
TÜRKİYE EKONOMOSİ HAKKINDA YAZDILAR
The Economist'İn 19 Ağustos tarihinde "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyümeye devam ediyor. “İstihbarat” neler olduğunu soruyor." şeklinde paylaşım yapması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı resmi twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
BAKAN NUREDDİN NEBATİ'DEN YANIT GECİKMEDİ
Söz konusu açıklamalarından dolayı The Economist'e karşı konuşan Bakan Nebati "Senin ima ettiğin gibi ters giden bir şey yok. Bu çok basit. Cevap basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyon belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamıza engel hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin!" şeklinde paylaşım yaptı.
Nothing topsy-turvy as you imply. It is very straightforward. The answer is simple: Türkiye Economy Model. There will be left no obstacle to prevent us from achieving our goals once we break the back of inflation. Stay tuned! @TheEconomist https://t.co/xg4l1e7GZ8— Dr.Nureddin NEBATİ?? (@NureddinNebati) August 26, 2022