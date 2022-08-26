Türkiye ekonomisi hakkında yazan The Economist'e Bakan Nurettin Nebati'den yanıt: "Bizi izlemeye devam edin!"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati The Economist'in Türkiye ekonomisi hakkında yaptığı açıklamalar için sosyal medya hesabından cevap vererek "Bizi izlemeye devam edin." şeklinde paylaşım yaptı.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Türkiye ekonomisi hakkında yazan The Economist'e Bakan Nurettin Nebati'den yanıt: "Bizi izlemeye devam edin!"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde The Economist gazetesinde paylaşılan ve Türkiye ekonomisi hakkında yazılanlar için açıklamalarda bulundu. The Economist'in "Ters giden bir şeyler..." şeklinde yaptığı paylaşım için Bakan Nurettin Nebati Economist'in açıklamalarına sessiz kalmayarak paylaşım yaptı.

Türkiye ekonomisi hakkında yazan The Economist'e Bakan Nurettin Nebati'den yanıt: Bizi izlemeye devam edin!

TÜRKİYE EKONOMOSİ HAKKINDA YAZDILAR

The Economist'İn 19 Ağustos tarihinde "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyümeye devam ediyor. “İstihbarat” neler olduğunu soruyor." şeklinde paylaşım yapması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı resmi twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisi hakkında yazan The Economist'e Bakan Nurettin Nebati'den yanıt: Bizi izlemeye devam edin!

BAKAN NUREDDİN NEBATİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Söz konusu açıklamalarından dolayı The Economist'e karşı konuşan Bakan Nebati "Senin ima ettiğin gibi ters giden bir şey yok. Bu çok basit. Cevap basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyon belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamıza engel hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin!" şeklinde paylaşım yaptı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çiftçileri sevindirecek haber! Bakan vahit Kirişçi duyurdu! Deste ödemeleri için tarih verildi!
Çiftçileri sevindirecek haber! Bakan vahit Kirişçi duyurdu! Deste ödemeleri için tarih verildi!
Boynuz kulağı geçti! Dolar, Euro'yu solladı! İşte, güncel döviz kuru fiyatları...
Boynuz kulağı geçti! Dolar, Euro'yu solladı! İşte, güncel döviz kuru fiyatları...
Altın fiyatlarını hiç böyle görmediniz! Vatandaş şaşkın, yatırımcılar neye uğradıklarını şaşırdı! İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarını hiç böyle görmediniz! Vatandaş şaşkın, yatırımcılar neye uğradıklarını şaşırdı! İşte güncel altın fiyatları...
Türkiye-Gürcistan sınırında dehşet veren olay! Gürcistan uyruklu şahıs cinnet geçirdi
Türkiye-Gürcistan sınırında dehşet veren olay! Gürcistan uyruklu şahıs cinnet geçirdi
"Mutlu çiftlerin kocalarını elde etmek istiyorum!" Esra Ezmeci'den olay itiraf! Yer yerinden oynadı!
"Mutlu çiftlerin kocalarını elde etmek istiyorum!" Esra Ezmeci'den olay itiraf! Yer yerinden oynadı!
Çayı, çorbayı kaynar bir şekilde içenlere kötü haber! Tedavisi çok zor bir hastalığa neden oluyor!
Çayı, çorbayı kaynar bir şekilde içenlere kötü haber! Tedavisi çok zor bir hastalığa neden oluyor!
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan eşiyle tek celsede boşandı! İhanet iddialarına yanıt Kaplan'ın avukatından geldi!
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan eşiyle tek celsede boşandı! İhanet iddialarına yanıt Kaplan'ın avukatından geldi!
Çiftçileri sevindirecek haber! Bakan vahit Kirişçi duyurdu! Deste ödemeleri için tarih verildi!
Çiftçileri sevindirecek haber! Bakan vahit Kirişçi duyurdu! Deste ödemeleri için tarih verildi!
"İmam hatiplilere iftira atana sahip çıkan CHP mi helallik isteyecek?" Adalet Bakanı Bozdağ'dan nokta atışı!
"İmam hatiplilere iftira atana sahip çıkan CHP mi helallik isteyecek?" Adalet Bakanı Bozdağ'dan nokta atışı!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımızı bölmeye çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımızı bölmeye çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız
Üniversiteye yerleşen öğrencilerin dikkatine! YÖK duyurdu! O işlemler için bugün son gün!
Üniversiteye yerleşen öğrencilerin dikkatine! YÖK duyurdu! O işlemler için bugün son gün!