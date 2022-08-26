Türkiye ekonomisi hakkında yazan The Economist'e Bakan Nurettin Nebati'den yanıt: "Bizi izlemeye devam edin!"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde The Economist gazetesinde paylaşılan ve Türkiye ekonomisi hakkında yazılanlar için açıklamalarda bulundu. The Economist'in "Ters giden bir şeyler..." şeklinde yaptığı paylaşım için Bakan Nurettin Nebati Economist'in açıklamalarına sessiz kalmayarak paylaşım yaptı.

TÜRKİYE EKONOMOSİ HAKKINDA YAZDILAR

The Economist'İn 19 Ağustos tarihinde "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyümeye devam ediyor. “İstihbarat” neler olduğunu soruyor." şeklinde paylaşım yapması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı resmi twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

BAKAN NUREDDİN NEBATİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Söz konusu açıklamalarından dolayı The Economist'e karşı konuşan Bakan Nebati "Senin ima ettiğin gibi ters giden bir şey yok. Bu çok basit. Cevap basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyon belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamıza engel hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin!" şeklinde paylaşım yaptı.