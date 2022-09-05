Türkiye fındık ihracatında rekora koşuyor!

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği, Türkiye'nin fındık ihracatına dair açıklama yaptı. Açıklamaya göre Türkiye 2 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Türkiye fındık ihracatında rekora koşuyor!

Türkiye, fındık ihracatında dünyaya adını duyurmaya devam ediyor. Açıklanan verilere göre Türkiye'den 12 aylık dönemde yaklaşık 2 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye fındık ihracatında rekora koşuyor!

340 BİN 147 TON FINDIK İHRAÇ EDİLDİ

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021'de başlayıp 31 Ağustos 2022'de sona eren 2021-2022 sezonu fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Türkiye fındık ihracatında rekora koşuyor!

Açıklamada, 12 ayda 340 bin 147 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 986 milyon 44 bin 569 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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