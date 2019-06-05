"Türkiye-Fransa" maçını kimin yöneteceği belli oldu!

UEFA'dan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

Türkiye ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek Sloven hakem Damir Skomina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un, Tottenham'ı 2-0 yendiği final maçında da düdük çalmıştı.