İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu! Harcama limitindeki artış iptal edildi

Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu! Harcama limitindeki artış iptal edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklama ile %30'dan %40'a çıkarılan takım harcama limitlerinin sapma oranının %40'tan yeniden %30'a çekildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu! Harcama limitindeki artış iptal edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerindeki sapma oranında yapılan değişikliğin, kulüpler arasında mutabakat sağlanamaması üzerine iptal edildiği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve talimatın, 9 Aralık 2019 tarihinde 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir."




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT