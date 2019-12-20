Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu! Harcama limitindeki artış iptal edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklama ile %30'dan %40'a çıkarılan takım harcama limitlerinin sapma oranının %40'tan yeniden %30'a çekildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerindeki sapma oranında yapılan değişikliğin, kulüpler arasında mutabakat sağlanamaması üzerine iptal edildiği duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve talimatın, 9 Aralık 2019 tarihinde 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir."
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