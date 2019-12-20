Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu! Harcama limitindeki artış iptal edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerindeki sapma oranında yapılan değişikliğin, kulüpler arasında mutabakat sağlanamaması üzerine iptal edildiği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve talimatın, 9 Aralık 2019 tarihinde 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir."