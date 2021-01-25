Türkiye Günlük Aşı Tablosu | Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? Hangi ilde kaç kişiye aşı yapıldı?

Koronavirüs salgını tablosunda vaka ve can kaybı sayısı günden güne düşerken aşılama çalışmaları da 14 Ocak itibariyle sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başladı. Türkiye aşılama hızı ile en çok aşı yapan ülkeler arasında ilk 10'a girerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye haritası paylaşarak il il aşı olan kişi sayısını açıkladı. Bugün de Türkiye Günlük Aşı Tablosu erişime açıldı.

TÜRKİYE GÜNLÜK AŞI TABLOSU

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılanan kişi sayılarının yer aldığı Türkiye Günlük Aşı Tablosu'na erişmek isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'na ait https://covid19asi.saglik.gov.tr/ sitesine girerek aşı olan kişi sayısını öğrenebilir. Söz konusu tabloda yer alan aşılanan kişi sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİYE KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

Türkiye Günlük Aşı Tablosu verilerine göre Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 1 milyon 253 bin 780 kişi aşılandı.

HANGİ İLDE KAÇ KİŞİYE AŞI YAPILDI?

Sağlık Bakanlığının verilerine göre İstanbul'da 229 bin 543 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı.

SİNOVAC'IN AŞISI NE TÜR BİR AŞI?

SinoVac'ın ürettiği inaktif yani "ölü virüs aşısı", en erken Faz-3 safhasına geçen aşı olarak biliniyor ve güvenilirliğiyle ön plana çıkıyor.

Uzun vadeli yan etkilerinin ne olduğu bilinen ve geçmişten bu yana uygulanan yöntemle hazırlanan aşı, etkinliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.