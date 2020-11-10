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Türkiye, Hırvatistan ile 10'uncu kez karşılaşıyor

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Macaristan maçları öncesinde Hırvatistan ile hazırlık maçı oynayacak. Çarşamba günü oynanacak mücadele, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki 10'uncu maç olacak.

Türkiye, Hırvatistan ile 10'uncu kez karşılaşıyor

A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaşacağı yarınki rakibi Hırvatistan ile 10. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye, 7'si resmi, 2'si özel geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul ve biri Eskişehir'deki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 6 gol buldu.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.

İLK MAÇ 1996'DA OYNANDI

İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı.

Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken, Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı.

Taraflar arasındaki üçüncü sınav 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti.

Türkiye, Hırvatistan ile 10'uncu kez karşılaşıyor

EURO 2008'DE EFSANE ÇEYREK FİNAL

İki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de, Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçı oldu.

20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı.

Türk Milli Takımı, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan, Modric, Petric ve Rakitic'in ayağından 3 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.

İLK GALİBİYET

Türkiye ile Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında ise 5 Eylül 2017'de Eskişehir'de karşı karşıya geldi.

Milli takımın, 1-0 kazanarak Hırvatistan karşısındaki ilk galibiyeti getiren maçın tek golünü Cenk Tosun attı.

MAÇLAR

Türkiye ile Hırvatistan arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç 
11.06.1996NottinghamEURO 19960 - 1 
12.06.1997SendaiÖzel1 - 1 
31.03.2004ZagrebÖzel2 - 2 
20.06.2008ViyanaEURO 20081 - 1Penaltılarla 3-1
11.11.2011İstanbulEURO 2012 Elemeleri play-off0 - 3 
15.11.2011ZagrebEURO 2012 Elemeleri play-off0 - 0 
12.06.2016ParisEURO 20160 - 1 
05.09.2016ZagrebDünya Kupası Elemeleri1 - 1 
05.09.2017EskişehirDünya Kupası Elemeleri1 - 0 

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Onur Çelik
Spor Editörü


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