Türkiye ile Rusya arasında önemli 'Suriye' görüşmesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ele alındı.
Telefonda görüşen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov Suriye'deki güvenlik durumu ele alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Etiketler : rusya, son dakika
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