KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Türkiye, İsrail ile tüm enerji anlaşmalarını askıya aldı, yeni hamlelerini hazırladı! Rota Akdeniz ve Karadeniz
İsrail'in barbarca Gazze'de insanları katletmesi ve işgal etmek için girmeye hazırlanması üzerine Türkiye İsrail ile tüm enerji anlaşmaları askıya aldığını açıklayarak yeni enerji kaynakları bulmak için yeni hamlelerini hazırlayarak rotayı Akdeniz ve Karadeniz olarak belirledi
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