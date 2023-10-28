Türkiye, İsrail ile tüm enerji anlaşmalarını askıya aldı, yeni hamlelerini hazırladı! Rota Akdeniz ve Karadeniz

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı tutumunun ardından İsrail ile doğalgaz başta olmak üzere yapacağı tüm enerji anlaşmalarını askıya alan Türkiye, önemli bir adım daha attı. Bir yandan Karadeniz'de bir yandan da Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramalarını sürdüren Türkiye, önümüzdeki yılın arama ve sondaj planını hazırladı.

2024'te karada ve KKTC'nin deniz ruhsat sahaları dâhil olmak üzere denizlerde petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj çalışmaları daha da yoğunlaştırılacak.

250 KUYUDA SONDAJ YAPILACAK

Bu kapsamda, gelecek yıl ham petrol ve doğalgaz arama ve üretimi kapsamında kara ve deniz alanlarında 250 kuyuda sondaj yapılacak. Ayrıca, 20 bin kilometrekarede üç boyutlu sismik veri toplanacak.