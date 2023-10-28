Türkiye, İsrail ile tüm enerji anlaşmalarını askıya aldı, yeni hamlelerini hazırladı! Rota Akdeniz ve Karadeniz

İsrail'in barbarca Gazze'de insanları katletmesi ve işgal etmek için girmeye hazırlanması üzerine Türkiye İsrail ile tüm enerji anlaşmaları askıya aldığını açıklayarak yeni enerji kaynakları bulmak için yeni hamlelerini hazırlayarak rotayı Akdeniz ve Karadeniz olarak belirledi

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Türkiye, İsrail ile tüm enerji anlaşmalarını askıya aldı, yeni hamlelerini hazırladı! Rota Akdeniz ve Karadeniz 1

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı tutumunun ardından İsrail ile doğalgaz başta olmak üzere yapacağı tüm enerji anlaşmalarını askıya alan Türkiye, önemli bir adım daha attı. Bir yandan Karadeniz'de bir yandan da Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramalarını sürdüren Türkiye, önümüzdeki yılın arama ve sondaj planını hazırladı.

2024'te karada ve KKTC'nin deniz ruhsat sahaları dâhil olmak üzere denizlerde petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj çalışmaları daha da yoğunlaştırılacak.

250 KUYUDA SONDAJ YAPILACAK

Bu kapsamda, gelecek yıl ham petrol ve doğalgaz arama ve üretimi kapsamında kara ve deniz alanlarında 250 kuyuda sondaj yapılacak. Ayrıca, 20 bin kilometrekarede üç boyutlu sismik veri toplanacak.

Türkiye, İsrail ile tüm enerji anlaşmalarını askıya aldı, yeni hamlelerini hazırladı! Rota Akdeniz ve Karadeniz 2

350 BİN METRE SONDAJ

Sabah'ın haberine göre, Bir yandan da enerji ve sanayi sektörlerinin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere, ekonomik potansiyeli yüksek, stratejik ve kritik madenlerin aranmasına öncelik verilecek. Bunun için yurt içi ve yurt dışındaki arama faaliyetleri artırılacak.

Türkiye, İsrail ile tüm enerji anlaşmalarını askıya aldı, yeni hamlelerini hazırladı! Rota Akdeniz ve Karadeniz 3

Bu kapsamda 15 bin kilometre havadan jeofizik araştırması yürütülecek. Maden arama ve araştırmaları kapsamında 350 bin metre sondaj yapılacak.

Ayrıca, arama ve araştırma faaliyetleri kapsamında 22 bin kilometrekare detay etüt yapılacak. Ülkeler ve ülke grupları tarafından belirlenen stratejik ve kritik hammaddeler ile nadir toprak elementlerinin aranması ve araştırılmasına yönelik projelerde geliştirilecek.

Türkiye, İsrail ile tüm enerji anlaşmalarını askıya aldı, yeni hamlelerini hazırladı! Rota Akdeniz ve Karadeniz 4

SONDAJ GEMİLERİNE TERSANE

2024'te Mavi Vatan'daki çalışmaları doğrudan olumlu etkileyecek önemli bir adım daha atılacak.

Stratejik önem taşıyan sondaj gemileri ve askeri gemiler öncelikli olmak üzere, Doğu Akdeniz'de gemi bakım ve onarımı için yeni tersane kurulması için hazırlıklar başlayacak. Tersane kurulmasına yönelik yer tespiti ile etüt ve proje çalışmaları tamamlanacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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