Türkiye İstatistik Kurumu yayınladı: Ekonomiye olan güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekonomik güven endeksi verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında artış gösterdi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Türkiye İstatistik Kurumu yayınladı: Ekonomiye olan güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini yayınladı. Açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 93,4 iken, Ağustos ayında yüzde 1 oranında artarak 94,3 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu yayınladı: Ekonomiye olan güven arttı

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 6 ARTTI

Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu yayınladı: Ekonomiye olan güven arttı

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 112,9 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu yayınladı: Ekonomiye olan güven arttı

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