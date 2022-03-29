2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off maçında Portekiz'e 3-1 mağlup olarak elenen A Milli Futbol Takımı, yine aynı aşamada Makedonya'ya elenen İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Türkiye – İtalya hazırlık maçı canlı izle | Türkiye – İtalya maçı TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. Müsabakanın yayın linkine haberimizde yer verdik...

TÜRKİYE – İTALYA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

Türkiye – İtalya hazırlık maçı 29 Mart 2022 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 21:45'de başlayacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakayı izlemek için Türkiye – İtalya hazırlık maçı canlı izlw bağlantısına tıklayabilirsiniz.

TÜRKİYE – İTALYA MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye – İtalya hazırlık maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor'u izlemek için Türkiye – İtalya maçı TRT Spor canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.