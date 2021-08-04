Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu'ndan flaş açıklama! 2 doz aşısını yaptırmayan müşterilerini içeri almayacaklar!

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok mağduriyet yaşayan kesimin kahvehane, kıraathane işletmesi yapan esnaf olduğunu açıklayan Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, kısıtlamalar nedeniyle zor günler geçiren kahvehane ve kıraathane işletmecisi esnafının tekrar kapanmayı kaldıracak gücü kalmadığına vurgu yaparak Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu ve federasyona bağlı meslek odaları olarak aldıkları karar doğrultusunda yarından itibaren ülke genelindeki tüm kahvehane, kıraathane ve kafelere en az 2 doz aşı olmayan vatandaşları kabul edemeyeceklerini açıkladı.

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu 'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bazı vatandaşlarımızın aşı olmamaları ayrıca koronavirüse kıyasla daha hızlı yayılan mutant virüs sebebiyle de vaka sayılarında büyük bir artış olduğu ve vefat sayılarının arttığı gözleniyor. Çok büyük ümitlerle başladığımız normalleşme sürecinin salgının artması sebebiyle tekrar sona ermesi ve kısıtlamalar yaşanmasının hem ülkemiz ekonomisine hem de esnafımıza çok derin yaralar açacağı aşikardır.

Kısıtlamalar sebebiyle zor günler geçiren kahvehane ve kıraathane işletmecisi esnaflarımızın tekrar kapanmayı kaldıracak gücü kalmamıştır. Bu sebeple Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu ve federasyona bağlı meslek odaları olarak aldığımız karar doğrultusunda yarından itibaren ülke genelindeki tüm kahvehane, kıraathane ve kafelerimize en az 2 doz aşı olmayan vatandaşlarımızı kabul edemeyeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyor, salgın ve hastalıkların sona ereceği güzel günler diliyoruz."