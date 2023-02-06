Türkiye kan bağışı için seferber oldu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem sonrası Tüm Türkiye tek yürek oldu. Duyarlı vatandaşlar kan bağışı çağrısı sonrası, Kızılay Kan Merkezleri'ne giderek yararılar için kan bağışında bulundu. Sakaryalılar, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kan bağışı için Kızılay Kan Merkezleri'nde yoğunluk oluşturdu.

Depremde yaralananlar için Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da vatandaşlar kan bağışında bulundu. Trabzon'da, vatandaşlar Kan Bağışı Merkezi önünde yoğunluk oluşturdu.

Isparta'da, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kan ihtiyacının karşılanması için kurulan noktalarda yoğunluk oluştu.

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7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yaralananlar için Trabzon'da vatandaşlar kan bağışında bulundu.

İstanbul'da yaşayan duyarlı vatandaşlarda, yaşanan depremde yaralanan vatandaşlar için kan ihtiyacını karşılamak üzere kurulan noktalarda yoğunluk oluştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesindeki sivil ve askeri personelin, gönüllülük esasına dayalı olarak Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunacağını bildirdi.

Kocaeli Gölcük ilçesinde de 17 Ağustos 1999 depremini yaşamış ve bu deprem sonrası duyarlılıklarını göstererek kan bağışı merkezlerine akın etmişlerdir.