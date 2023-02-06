Türkiye kan bağışı için seferber oldu!

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7'lik deprem sonrası yaralı vatandaşlar için kan bağışında bulunulması duyurusu yapılmıştı. Vatandaşlarımız ise duyuru çağrılarını dikkate alarak Kızılay Kan Bağış merkezlerine akın ettiler.

YAYINLAMA
Google News
Türkiye kan bağışı için seferber oldu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem sonrası Tüm Türkiye tek yürek oldu. Duyarlı vatandaşlar kan bağışı çağrısı sonrası, Kızılay Kan Merkezleri'ne giderek yararılar için kan bağışında bulundu. Sakaryalılar, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kan bağışı için Kızılay Kan Merkezleri'nde yoğunluk oluşturdu.

aa-20230206-30191065-30191062-trabzonda-depremzedeler-icin-kan-bagisi.jpg

Depremde yaralananlar için Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da vatandaşlar kan bağışında bulundu. Trabzon'da, vatandaşlar Kan Bağışı Merkezi önünde yoğunluk oluşturdu.

aa-20230206-30191065-30191061-trabzonda-depremzedeler-icin-kan-bagisi.jpg

Isparta'da, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kan ihtiyacının karşılanması için kurulan noktalarda yoğunluk oluştu.

aa-20230206-30191146-30191144-ispartada-vatandaslar-kan-bagisi-noktalarinda-yogunluk-olusturdu.jpg

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yaralananlar için Trabzon'da vatandaşlar kan bağışında bulundu.

aa-20230206-30191136-30191132-trabzon-rize-ordu-ve-giresunda-depremzedeler-icin-kan-bagisi.jpg

İstanbul'da yaşayan duyarlı vatandaşlarda, yaşanan depremde yaralanan vatandaşlar için kan ihtiyacını karşılamak üzere kurulan noktalarda yoğunluk oluştu.

aa-20230206-30191136-30191134-trabzon-rize-ordu-ve-giresunda-depremzedeler-icin-kan-bagisi.jpg

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesindeki sivil ve askeri personelin, gönüllülük esasına dayalı olarak Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunacağını bildirdi.

untitled-14.jpg

Kocaeli Gölcük ilçesinde de 17 Ağustos 1999 depremini yaşamış ve bu deprem sonrası duyarlılıklarını göstererek kan bağışı merkezlerine akın etmişlerdir.

0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Depremzedeler için harekete geçildi! Bu oteller ücretsiz konaklama sağlayacak
Depremzedeler için harekete geçildi! Bu oteller ücretsiz konaklama sağlayacak
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: "Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olun"
Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: "Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olun"
Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?
Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?
Son Haberler
Düzce'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Düzce'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Osmaniye'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Osmaniye'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kilis'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kilis'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karabük'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karabük'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi
Bakan Karaismailoğlu depreme yakalandı! Deprem anında ne yapacağını şaşırdı
Bakan Karaismailoğlu depreme yakalandı! Deprem anında ne yapacağını şaşırdı
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
MSB açıklama yaptı! 3 binden fazla Mehmetçik deprem bölgesinde görev yapıyor
MSB açıklama yaptı! 3 binden fazla Mehmetçik deprem bölgesinde görev yapıyor
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar