Türkiye Karadağ maçı bilet satışları başladı mı? Maç biletleri nereden alınıyor? Türkiye Karadağ maçı bilet fiyatları 2021

Türkiye Karadağ maçı bilet satışları başladı mı? Maç biletleri nereden alınıyor? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arsında yerini aldı. İşte Türkiye Karadağ maçı bilet organizasyonuyla ilgili tüm bilgiler...

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI BİLET SATIŞLARI BAŞLADI MI?

Türkiye-Karadağ maçının genel bilet satışları 26 Ağustos Perşembe günü saat 11.00 itibariyle başladı.

MAÇ BİLETLERİ NEREDEN ALINIYOR?

1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta oynanacak 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri www.passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Beşiktaş Park Passolig Gişeleri'nden satın alınabilecek. Öncelikli bilet satışından sadece son bir yıl içerisinde üye olmuş Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri yararlanabilecek. Ayrıca öncelikli bilet satış gününden itibaren üyelik oluşturacak taraftarlar bir sonraki maçta bu haktan faydalanabilecek.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI BİLET FİYATLARI 2021

Bilet satışlarında Passolig zorunluluğu aranmayacağı dikkat çekilen maçta bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi.