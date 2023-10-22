Türkiye kışa hazır, tüm tedbirlerini aldı, depolar yüzde 100 dolduruldu

Soğuk havalar Türkiye genelinde etkisini hissettirmeye başlarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Tuz Gölü ve Silivri'de yer alan doğalgaz depolarını yüzde 100 dolu hale getirdi. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde işletmeye alınan 12 suni mağarada 1.2 milyar metreküp gaz depolandı. Silivri depolama tesisinde kapasite 4.6 milyar metreküpe çıkarıldı.

1.2 MİLYAR METREKÜP

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin konutlardaki doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayabilecek. Şu an ise BOTAŞ'ın işlettiği tesiste, sisteme dahil edilen 12 suni mağarada 1.2 milyar metreküp doğal gaz depolandı. Tesisteki ikinci etap çalışmaları kapsamında devreye alınacak yeni depolama alanlarıyla birlikte kapasite 5.4 milyar metreküpe kadar çıkacak. Yerin 1.5 kilometre altında açılan olan tuz kuyularına tatlı su basılarak tuzun eritilmesi ile toplam 52 kavernadan oluşan depolama projesi kapsamında yer alan ve yer altındaki kuyularda tuzu eritmek amacıyla Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı su, işlem sonrasında tuzlu su olarak Tuz Gölü'ne pompalanıyor. Bu sayede Tuz Gölü'ndeki su seviyesi her geçen gün artarak havzadaki habitat yeniden canlanıyor.