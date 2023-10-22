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Türkiye kışa hazır, tüm tedbirlerini aldı, depolar yüzde 100 dolduruldu
Türkiye dünyada yaşanan savaşlar ve ekonomik sıkıntılar yüzünden sorunsuz bir kış geçirmek için tüm önlemlerini alarak, özellikte doğalgazda tüm depoları yüzde 100 doldurarak tüm önlemlerini almış durumda.
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