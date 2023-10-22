Türkiye kışa hazır, tüm tedbirlerini aldı, depolar yüzde 100 dolduruldu

Türkiye dünyada yaşanan savaşlar ve ekonomik sıkıntılar yüzünden sorunsuz bir kış geçirmek için tüm önlemlerini alarak, özellikte doğalgazda tüm depoları yüzde 100 doldurarak tüm önlemlerini almış durumda.

YAYINLAMA
Google News
Türkiye kışa hazır, tüm tedbirlerini aldı, depolar yüzde 100 dolduruldu 1

Soğuk havalar Türkiye genelinde etkisini hissettirmeye başlarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Tuz Gölü ve Silivri'de yer alan doğalgaz depolarını yüzde 100 dolu hale getirdi. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde işletmeye alınan 12 suni mağarada 1.2 milyar metreküp gaz depolandı. Silivri depolama tesisinde kapasite 4.6 milyar metreküpe çıkarıldı.

1.2 MİLYAR METREKÜP

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin konutlardaki doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayabilecek. Şu an ise BOTAŞ'ın işlettiği tesiste, sisteme dahil edilen 12 suni mağarada 1.2 milyar metreküp doğal gaz depolandı. Tesisteki ikinci etap çalışmaları kapsamında devreye alınacak yeni depolama alanlarıyla birlikte kapasite 5.4 milyar metreküpe kadar çıkacak. Yerin 1.5 kilometre altında açılan olan tuz kuyularına tatlı su basılarak tuzun eritilmesi ile toplam 52 kavernadan oluşan depolama projesi kapsamında yer alan ve yer altındaki kuyularda tuzu eritmek amacıyla Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı su, işlem sonrasında tuzlu su olarak Tuz Gölü'ne pompalanıyor. Bu sayede Tuz Gölü'ndeki su seviyesi her geçen gün artarak havzadaki habitat yeniden canlanıyor.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Türkiye kışa hazır, tüm tedbirlerini aldı, depolar yüzde 100 dolduruldu
Türkiye kışa hazır, tüm tedbirlerini aldı, depolar yüzde 100 dolduruldu
Emekli maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak, kalem kalem hesaplandı!
Emekli maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak, kalem kalem hesaplandı!
A 101, 20 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli 'Ucuzun da Ucuzu Fiyatlar' ürün kataloğunu yayınladı! Ürünler sınırlı sayıda olup acele eden alıyor
A 101, 20 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli 'Ucuzun da Ucuzu Fiyatlar' ürün kataloğunu yayınladı! Ürünler sınırlı sayıda olup acele eden alıyor
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
A101, 'Aldın Aldın' 19 Ekim 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı,
A101, 'Aldın Aldın' 19 Ekim 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı,
Japonya’da düzenlenen fuara, İzmir Ticaret Odası'ndan ziyaret
Japonya’da düzenlenen fuara, İzmir Ticaret Odası'ndan ziyaret
Son Haberler
İsrail’in Gazze katliamı sürüyor, sözün bittiği yer, yürek parçalayan görüntüler
İsrail’in Gazze katliamı sürüyor, sözün bittiği yer, yürek parçalayan görüntüler
Cumhuriyet tarihinin en büyük dalışı organizasyonu nefesleri kesti
Cumhuriyet tarihinin en büyük dalışı organizasyonu nefesleri kesti
Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Trendyol Lig’de Tümosan Konyaspor’u yenerek ilk galibiyetini aldı
Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Trendyol Lig’de Tümosan Konyaspor’u yenerek ilk galibiyetini aldı
İSKİ'den korkutan açıklama! İstanbul büyük bir su sorunu ile karşı karşıya, barajlar her geçen gün azalıyor
İSKİ'den korkutan açıklama! İstanbul büyük bir su sorunu ile karşı karşıya, barajlar her geçen gün azalıyor
Altın alma zamanı mı, piyasalarda son durum ne, altın, dolar Euro kaç t TL? 20 Ekim Cuma güncel altın, dolar Euro fiyatlar
Altın alma zamanı mı, piyasalarda son durum ne, altın, dolar Euro kaç t TL? 20 Ekim Cuma güncel altın, dolar Euro fiyatlar
BİM,18 -24 Ekim 2023 Ürün kataloğunu yayınlandı! Bir çok üründe dev indirim kampanyası devam ediyor İşte o ürünler
BİM,18 -24 Ekim 2023 Ürün kataloğunu yayınlandı! Bir çok üründe dev indirim kampanyası devam ediyor İşte o ürünler
Bankalardan kredi kartı kullanıcılarını kara kara düşündürecek karar!
Bankalardan kredi kartı kullanıcılarını kara kara düşündürecek karar!
Çok Okunanlar
Çin'den çok kritik Gazze açıklaması: Felaket derhal önlenmeli
Çin'den çok kritik Gazze açıklaması: Felaket derhal önlenmeli
Cumhuriyet tarihinin en büyük dalışı organizasyonu nefesleri kesti
Cumhuriyet tarihinin en büyük dalışı organizasyonu nefesleri kesti
Mauro Icardi'nin sakatlığında son durum ne? Okan Buruk'tan son dakika açıklaması!
Mauro Icardi'nin sakatlığında son durum ne? Okan Buruk'tan son dakika açıklaması!
22 Ekim Pazar günün gazete manşetleri: Katliam medyası!
22 Ekim Pazar günün gazete manşetleri: Katliam medyası!
Erzin’de narenciyeler dalında kaldı! Üreticiler ürünlerini toplayacak işçi bulamıyor
Erzin’de narenciyeler dalında kaldı! Üreticiler ürünlerini toplayacak işçi bulamıyor
İslam Memiş, altın için fiyat vererek yeni tahminde bulundu! 'O fiyatı mutlaka görecek'
İslam Memiş, altın için fiyat vererek yeni tahminde bulundu! 'O fiyatı mutlaka görecek'
Her bir aykırılığa 100 bin liraya kadar ceza uygulanacak! İlan sitelerine yeni düzenleme geldi
Her bir aykırılığa 100 bin liraya kadar ceza uygulanacak! İlan sitelerine yeni düzenleme geldi
Yorumlananlar
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor