Türkiye nüfusu ne kadar, kaç milyon oldu 2021? Yeni nüfus sayımı sonuçları, il il Türkiye nüfus sıralaması TÜİK

Ülke nüfusu, nüfusa kayıtlı olan ülke sınırlarında yaşayan kişilerin toplam sayısıdır. İllere göre nüfus sıralamasında ilk sırayı İstanbul alırken ikinci sırada ise Ankara yer aldı. Peki, Türkiye nüfusu ne kadar, kaç milyon oldu 2021? İşte, Yeni nüfus sayımı sonuçları, il il Türkiye nüfus sıralaması TÜİK...

TÜRKİYE NÜFUSU NE KADAR, KAÇ MİLYON OLDU 2021? YENİ NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI, İL İL TÜRKİYE NÜFUS SIRALAMASI TÜİK

Türkiye nüfusu 2020 yılına göre toplam 83.614.362 olup 41.915.985 erkek ve 41.698.377 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise %50,13 erkek, %49,87 kadındır.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun %18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi. Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.