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Türkiye-Rusya arasında kritik anlaşma!

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını, ancak Moskova ve Ankara’nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi.

Türkiye-Rusya arasında kritik anlaşma!

Moskova bölgesinde bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde gazetecilere konuşan Miheyev, “Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz” dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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