Türkiye, Rusya ile 8. kez karşı karşıya gelecek
UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Rusya'yı konuk edecek milli takım, rakibine karşı bugüne kadar hiç kazanamadı.
İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında yarın sahasında konuk edeceği Rusya ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 7 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 7 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 3 kez ise rakibiyle berabere kaldı.
Bu müsabakalarda 3 gol atan milliler, kalesinde 8 gol gördü.
- Son maçta berabere
İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında 11 Ekim 2020'de Moskova'da karşı karşıya geldi.
Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibinin 28. dakikada Anton Miranchuk ile attığı gole ay-yıldızlı ekip, 62. dakikada Kenan Karaman ile yanıt verdi.
- İlk maç 1994'te
Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.
İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı.
22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.
- SSCB döneminde 15 maç
Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.
Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.
- Maçlar
Türkiye ile Rusya arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|20.04.1994
|Bursa
|Özel
|0-1
|22.04.1998
|Moskova
|Özel
|0-1
|31.08.2016
|Antalya
|Özel
|0-0
|05.06.2018
|Moskova
|Özel
|1-1
|07.09.2018
|Trabzon
|UEFA Uluslar Ligi
|1-2
|14.10.2018
|Soçi
|UEFA Uluslar Ligi
|0-2
|11.10.2020
|Moskova
|UEFA Uluslar Ligi
|1-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.