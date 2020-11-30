Türkiye - Rusya Kadın Futbol maçı CANLI İZLE LİNKİ

Kadın A Milli Takımımız, 1 Aralık Salı günü Antalya’da Rusya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakasının hazırlıklarına Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde bugün yaptığı antrenmanla başladı. Estonya maçının ardından Antalya’ya gelen Kadın Milliler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kadın A Milli Takımımızın Rusya ile 1 Aralık Salı günü saat 17.00’de oynayacağı karşılaşma sportstv’den canlı yayınlanacak.

Türkiye - Rusya maçını canlı izlemek için tıklayınız.

Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Sandra Bastos yönetecek.

Rusya'nın yanı sıra Hollanda, Slovenya, Kosova ve Estonya'nın da yer aldığı grupta çıktığı 9 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan milliler, topladıkları 5 puanla 5. sırada bulunuyor.

Rusya ise 7 galibiyet, 2 yenilgiyle 21 puan elde etti ve lider Hollanda'nın ardından 2. sırada yer aldı.

ADAY KADRO

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımın aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Fatma Şahin (Beşiktaş), Ezgi Çağlar (Alg Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy-1)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Yaşam Göksu, Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Gülbin Hız (Alg Spor)

Orta saha: Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, İlayda Civelek, Derya Arhan (Alg Spor), Jessica Çarmıklı, Elif Keskin (Beşiktaş), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Ece Türkoğlu (Old Dominion Üniversitesi), Arzu Karabulut (Sc Fortuna Köln), İrem Eren (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Ecem Cümert (Msv Duisburg), Seda Nur İncik (Konak Belediyespor)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediyespor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor)