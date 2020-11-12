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  3. Her gün test olacaklar! Türkiye - Rusya maçının oynanmama ihtimali bulunuyor

Her gün test olacaklar! Türkiye - Rusya maçının oynanmama ihtimali bulunuyor

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynayacak olan Türkiye, bu maç öncesinde Hırvatistan ile bir hazırlık maçına çıktı. Hırvatistan maçına ilk 11 başlayan Domagoj Vida'nın ikinci yarıda testinin pozitif çıktığının anlaşılması üzerine, Rusya ile oynanacak maçta riske girdi.

Her gün test olacaklar! Türkiye - Rusya maçının oynanmama ihtimali bulunuyor

Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanan hazırlık maçında, mücadeleye ilk 11 başlayan Beşiktaşlı Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın, koronavirüs testinin pozitif çıktığı devre arasında anlaşıldı. Devre arasında testin pozitif olduğu öğrenilen Vida, maçın ikinci yarısında oyundan alındı. Ancak ilk 45 dakika süresince birçok futbolcumuzla ikili mücadeleye giren Vida, akıllarda soru işareti yarattı. Bu gelişmenin ardından Riva'da karantinaya girecek olan Milliler, yeni koronavirüs testlerinin sonuçlarına göre, Rusya maçına çıkamayabilir. 

HER GÜN TEST YAPILACAK

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grupta Rusya ile karşılaşacak. 15 Kasım Pazar günü oynanması beklenen maç öncesi yaşanan gelişmeler nedeniyle A Milli Futbol Takımımız, maç gününe kadar her gün koronavirüs testi yaptıracak. Riva'da kampa giren teknik ekip ve futbolcuların test sonuçlarına göre, Rusya maçının oynanıp oynanmamasına karar verilecek. 

UEFA ve TFF'nin belirlediği kurallara göre, bir kaleci olmak üzere 13 kişilik kadro çıkartabilen takımların maça çıkmasını öngörülüyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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