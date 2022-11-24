Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe hazırlanıyor

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesinin üncülüğünde, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde "Bu oyun engellenemez" adlı eseri sahneleyecek.

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Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe hazırlanıyor

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesinin üncülüğünde, engellilerin toplumda kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan tiyatro topluluğu çalışmalarını sürdürürken, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde "Bu oyun engellenemez" adlı eseri sahneleyecek. Filiz Çağlayan Kayalı'nın yazıp yönettiği oyuna, Engel Biziz Derneği ve Burhaniye Öykü Atölyesi de destek veriyor.

Öykü Atölyesinden Filiz Çağlayan Kayalı'nın öncülüğünde 6 aydır çalışmalarını sürdüren tiyatrocular, Reha Yurdakul Kültür Merkezinde çalışmalarını sürdürürken, yaşanmış hayat hikayelerinden oluşan "Bu oyun engellenemez" adlı oyunu 3 Aralık Dünya Tiyatrolar Gününde sahneleyecek. Prova çalışmalarını sürdüren oyuncular büyük heyecan yaşarken, tiyatro severleri 3 Aralıkta sahnelenecek oyunu izlemeye çağırdı. Oyunda görev almaktan mutlu olduğunu anlatan Baise Zeybek, "Bu oyun engellenemez adlı oyun ile sahneye çıkmaya hazırlanıyoruz. Oyunumuzu, 3 Aralık ta saat 15.00 de sergileyeceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Hayatımızda yaşadığımız zorlukları kaleme aldık. Umarım sizde beğenirsiniz" dedi.

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ENGELLİLER DERNEĞİ 3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜNE HAZIRLANIYOR

Oyunun yazar ve yönetmeni Filiz Çağlayan Kayalı da, "Pandemi sonu oyunumuzu yazdım. Yazdığımız oyunu arkadaşlar beğendi. Hepsi çok mutlu oldular gördükleri sahnelerden. Çünkü, birebir onları izleyerek onların anlattıkları ile yola çıktım. Birebir yaşanmış hayat hikayeleridir burada anlattıklarım. Yaklaşık 6 aydır çalışıyoruz. Çok keyif alıyoruz. Destek veren gruplara çok teşekkür ediyorum. Bu proje, Burhaniye Öykü Atölyesi, Türkiye Sakatlar Derneği ve Engel Biziz Derneğinin ortaklaşa bir çalışmasıdır. 3 Aralıkta oyunumuzu sergileyeceğiz. Herkesi oyunumuzu izlemeye bekleriz" dedi.

Oyunda emeği geçenlere teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, "Filiz Çağlayan Kayalı ve ekibi ile çalışmaya başladık. Sağ olsun bizleri kırmadı. Türkiye Sakatlar Derneği, Engel Biziz Derneği ve Öykü Atölyesi ile birlikte Kent Konseyi Engelli Meclisi çatısı altında tiyatro oyunumuzu çalışmaya başladık. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe yetiştirmeye çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız özveri ile çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu oyunumuzda yaşanmışlıklarımızı sergileyeceğiz. Toplumun engellilere bakış açısı nedir. Toplum psikolojisi nasıl. Bunları vurgulamaya çalışıyoruz. Bu anlamda tüm dostlarımızı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tiyatro oyunumuzu seyretmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

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