Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne 13 sezondur iki takım gönderemiyor!

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz akşam Beşiktaş, 2. Ön Eleme turunda PAOK'a elendi. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'den 2020-2021 Şampiyonlar Ligi sezonunda da yine 1 takım mücadele edecek. Ligi şampiyonlukla bitiren Başakşehir, Türkiye'nin tek temsilcisi olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında şansını deneyecek.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Liginden elenmesiyle Türkiye, futbolun kulüpler bazındaki en üst seviyesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılma hasretini yine dindiremedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ismiyle 1992-1993'ten itibaren oynanmaya başlanan organizasyonda Türk takımları, bugüne kadar bir sezonda en fazla iki takımla katılabildi.

Türk takımları, 28 sezonun sadece 5'inde iki takımla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabildi.

EN SON 2007-2008 SEZONUNDA BAŞARILDI

Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla mücadele etme şansını Türk takımları, son olarak 2007-2008 sezonunda başardı.

Söz konusu sezonda şampiyon Fenerbahçe ile lig ikincisi Beşiktaş ön eleme turlarını geçerek grup aşamasına dahil oldu. Daha sonra bu başarı tekrarlanamadı ve Türkiye gruplarda hep tek takımla temsil edildi.

Daha önce 1997-1998, 2000-2001, 2003-2004'te Galatasaray ve Beşiktaş birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe 2001-2002, Fenerbahçe ile Beşiktaş ise 2007-2008'de "Kupa 1"de birlikte Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı.