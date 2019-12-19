Mehmet Mete Yıldız kimdir? | Mehmet Mete Yıldız neden öldü?

Türkiye şampiyonu olmuştu! Hayatını kaybetti
Vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız (44), kalp krizi geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Numune Evler Mahallesi'ndeki evinde akşam saatlerinde fenalaşan Mehmet Mete Yıldız (44), yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yıldız, Dörtyol Devlet Hastanesine tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aynı zamanda veteriner hekim olan Yıldız'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
MEHMET METE YILDIZ KİMDİR?
Mehmet Mete Yıldız Hatay’ın Dörtyol ilçesinde veteriner hekimlik yapıyordu.
Mehmet Mete Yıldız, 2014 yılında vücut geliştirme sporunda Türkiye birincisi olmuştu.
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