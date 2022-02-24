Türkiye savaşa girer mi? Türkiye, Rusya - Ukrayna savaşına dahil olur mu?

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve şiddetin her geçen gün daha da ileriye taşındığı Rusya - Ukrayna krizinde savaş başladı. Bunun üzerine Türkiye'nin savaşa yönelik izleyeceği politika merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçeriz" açıklaması yapmıştı. Türkiye, Rusya - Ukrayna savaşına dahil olur mu? İşte cevaplar...

TÜRKİYE SAVAŞA GİRER Mİ?

Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye'nin savaşa girip girmeyeceği merak ediliyor. NATO ülkesi olan Türkiye, Rusya tarafından yapılan bu hareketi ayrılıkçı ve Ukrayna'nın egemenliğini zedeler nitelikte bulmuş ve reddetmişti. Bu doğrultuda Türkiye'nin hangi tarafın yanında olacağı merak edilirken savaşa ise girmeyeceği düşünülüyor.

TÜRKİYE, RUSYA - UKRAYNA SAVAŞINA DAHİL OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamasına göre Türkiye hem Rusya ile hem de Ukrayna ile olan ilişkilerini sürdürmek ve iki taraf ile de problem yaşamamak istiyor. Bu söylemler doğrultusunda Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında olan savaşa dahil olmayacağı düşünülüyor. NATO üyesi olan Türkiye müttfekileri ile birlikte NATO ve çıkarlarına zarar gelmemesi kapsamında bazı yaptırımlara gidebilir.

RUSYA, UKRAYNA İLE NEDEN ANLAŞAMIYOR?

Neden anlaşamıyor sorusuna yanıt vermek için 2013yılına gidelim... Kiev'de iktidara gelen Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç, ülkenin Batı'ya yönelmesini engellemek için 2013 yılında AB Ortaklık Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı. Bu karar, Ukrayna tarihinde derin krizlerin başlangıcı olmuştu. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz Kiev yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşması üzerine patlak verdi.