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  3. Türkiye şehidine ağlarken, bir taziye mesajını çok gördüler! CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun gamsızlığı "Pes" dedirtti!

Türkiye şehidine ağlarken, bir taziye mesajını çok gördüler! CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun gamsızlığı "Pes" dedirtti!

Hakkari'de "Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu 2022-78 Eren Kış-25 (Taşlık-1) Operasyonu"nda silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal için taziye mesajları yayımlanıyor. Ancak, CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ses çıkmayınca, tepkiler beraberinde geldi.

Türkiye şehidine ağlarken, bir taziye mesajını çok gördüler! CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun gamsızlığı "Pes" dedirtti!

Türkiye şehidine ağlıyor. Terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik, Hakkari'de "Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu 2022-78 Eren Kış-25 (Taşlık-1) Operasyonu kapsamında arazi faaliyetlerine ara vermeden devam ederken silah kazası meydana geldi. Talihsiz kaza sonucu Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal şehit oldu. Şehidin ardından tüm Türkiye gözyaşı dökerken, CHP cephesindeki sessizlik dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye şehidine ağlarken, bir taziye mesajını çok gördüler! CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun gamsızlığı "Pes" dedirtti!

NE KILIÇDAROĞLU, NE DE İMAMOĞLU

Siyasilerden Şehit Mürsel Sunal için taziye mesajları art arda gelirken, CHP tarafının sessizliği tepkileri de beraberinde getirdi. Gündem her ne kadar yoğun olursa olsun, taziye mesajlarını es geçmeyen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun, Şehit Sunal için paylaşım yapmaması dikkat çekti. 

Türkiye şehidine ağlarken, bir taziye mesajını çok gördüler! CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun gamsızlığı "Pes" dedirtti!Türkiye şehidine ağlarken, bir taziye mesajını çok gördüler! CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun gamsızlığı "Pes" dedirtti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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