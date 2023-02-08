Türkiye tek yürek! Sivas'ta gönüllü kadınlar depremzedeler için ekmek yaptı!

Kahramnamaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar bölgeye gönderilmeye başladı. Sivas'ta köyde yaşayan gönüllü kadınlar ise ekmek yaparak bölgeye yardım gönderiyorlar.

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Türkiye tek yürek! Sivas'ta gönüllü kadınlar depremzedeler için ekmek yaptı!

Türkiye tek yürek oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan7.7'lik ve 7.6'lık şiddetindeki depremlerde mağdur olan vatandaşlar için Sivas'ın Hafik ilçesinde gönüllü kadınlar, köy fırınlarında ekmek yapıyor.

Türkiye tek yürek! Sivas'ta gönüllü kadınlar depremzedeler için ekmek yaptı!

KÖY FIRINLARINDA EKMEK PİŞİRDİLER

Hafik Belediyesinin anonsla duyurduğu kampanyaya vatandaşlar un ve odun desteği verdi. Kadınlar da mahallelerdeki köy fırınlarında depremzedeler için ekmek pişirmeye başladı.

Türkiye tek yürek! Sivas'ta gönüllü kadınlar depremzedeler için ekmek yaptı!
"TEZ GÜNDE ALLAHIM AYRDIM EDER"

Gönüllü kadınlardan Dürdane Güven, deprem bölgelerine gönderilmek üzere ekmek pişirdiklerini belirterek, "Gönüllerimiz onlarla beraber. Hepimiz gönüllü olarak mahalle fırınlarımızda ekmek yapıyoruz. İnşallah tez günde Allah'ım yardım eder onlara. Biz de elimizden geldiğince depremzedelere yardım edeceğiz inşallah." dedi.

Köy fırınlarında yapılan ekmekler belirli aralıklarla deprem bölgelerine gönderileceği belirtilirken, ilçede toplanan yardım malzemelerinin de 2 kamyona yüklenip depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

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