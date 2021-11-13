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  3. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu: Rakı fiyatlarına zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu: Rakı fiyatlarına zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rakıya gelen yeni zamlı fiyatları açıkladı. Aybaş söz konusu zammın maliyet zammı olduğunu ÖTV zammı geleceğini de söyledi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu: Rakı fiyatlarına zam geldi

İçki ve tütün ürünlerine gelen zamları sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş yaptığı yeni paylaşımda E...Rakı'ya gelen zammın ardından yeni fiyat listesini yayımladı. 

ÖTV ZAMMI DA BEKLENİYOR

Aybaş bir kullanıcının zam hakkında sorusuna yanıt verdi. Aybaş söz konusu zamların ‘maliyet zammı’ olduğunu belirtirken yüzde 17 ile yüzde 25 bandında daha büyük ÖTV zammının da aralık sonu veya ocak başında geleceğini aktardı. TTB başkanının paylaştığı belgeye göre zam 15 Kasım’dan itibaren uygulanacak.

Listede çok sayıda ürüne gelen KDV zammı dikkat çekti.  İşte zamlı fiyatlar:

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu: Rakı fiyatlarına zam geldi Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu: Rakı fiyatlarına zam geldi

Tayfun Altuntaş
Editör
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