Milyonların ilgiyle takip ettiği spor dalı olan futbolda heyecan yaz transfer dönemiyle devam ediyor. Takımlarının hangi futbolcuları kadrolarını katacağını araştıran futbolseverler bir yandan da transfer döneminin ne zaman sona ereceğini açıkladı. Bunun üzerine futbolseverler internet arama motorlarında Türkiye transfer dönemi ne zaman kapanıyor 2022 -2023? Futbolda transfer dönemi ne zaman bitecek? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

TÜRKİYE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPANIYOR 2022 -2023?

Türkiye'de yaz transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 8 Eylül 2022 Perşembe günü sona erecek. Kış transfer dönemi ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayacak, 8 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi."

FUTBOLDA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Futbolda yaz transfer dönemi Avrupa liglerinde 1 Eylül'de sona erdi. Türkiye'de ise 8 Eylül'de sona erecek.