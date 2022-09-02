Türkiye transfer dönemi ne zaman kapanıyor 2022 -2023? Futbolda transfer dönemi ne zaman bitecek?

Futbolda kış transfer döneminin birçok ülkede sona ermesinin ardından Türkiye'deki transfer döneminin ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. Peki Türkiye transfer dönemi ne zaman kapanıyor 2022 -2023?Futbolda transfer dönemi ne zaman bitecek?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Türkiye transfer dönemi ne zaman kapanıyor 2022 -2023? Futbolda transfer dönemi ne zaman bitecek?

Milyonların ilgiyle takip ettiği spor dalı olan futbolda heyecan yaz transfer dönemiyle devam ediyor. Takımlarının hangi futbolcuları kadrolarını katacağını araştıran futbolseverler bir yandan da transfer döneminin ne zaman sona ereceğini açıkladı. Bunun üzerine futbolseverler internet arama motorlarında Türkiye transfer dönemi ne zaman kapanıyor 2022 -2023? Futbolda transfer dönemi ne zaman bitecek? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Türkiye transfer dönemi ne zaman kapanıyor 2022 -2023? Futbolda transfer dönemi ne zaman bitecek?

TÜRKİYE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPANIYOR 2022 -2023?

Türkiye'de yaz transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 8 Eylül 2022 Perşembe günü sona erecek. Kış transfer dönemi ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayacak, 8 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi."

Türkiye transfer dönemi ne zaman kapanıyor 2022 -2023? Futbolda transfer dönemi ne zaman bitecek?

FUTBOLDA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Futbolda yaz transfer dönemi Avrupa liglerinde 1 Eylül'de sona erdi. Türkiye'de ise 8 Eylül'de sona erecek.

Türkiye transfer dönemi ne zaman kapanıyor 2022 -2023? Futbolda transfer dönemi ne zaman bitecek?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'den forvet transferi! Eski Beşiktaşlı Batshuayi ile anlaşma tamam! Resmi açıklama geldi
Fenerbahçe'den forvet transferi! Eski Beşiktaşlı Batshuayi ile anlaşma tamam! Resmi açıklama geldi
Bugün kimin maçı var 2 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 2 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Trabzonspor Maxi Gomez'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Trabzonspor Maxi Gomez'i kadrosuna kattı
Kulüpler Birliği, Rezerv Lig uygulamasının bu sezon iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu
Kulüpler Birliği, Rezerv Lig uygulamasının bu sezon iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu
Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları uyardı! Sıcaklıklar 5-7 derece düşecek, gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu
Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları uyardı! Sıcaklıklar 5-7 derece düşecek, gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu
Böylesi görülmedi! Genç annenin doğurduğu bebek tekrar karnına koyuldu! "Bu nasıl mümkün olabilir, aklım almıyor!"
Böylesi görülmedi! Genç annenin doğurduğu bebek tekrar karnına koyuldu! "Bu nasıl mümkün olabilir, aklım almıyor!"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ahmet Şık açıklaması: "Bu zat zaten teröristin tekidir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ahmet Şık açıklaması: "Bu zat zaten teröristin tekidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki gösterdi: "Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki gösterdi: "Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor"
Canan Kaftancıoğlu sosyal medya akımında patladı! Elini yüzüne bulaştırdı! "Ahlak" sıfatını kendine yakıştırdı! "Sende olmayan"
Canan Kaftancıoğlu sosyal medya akımında patladı! Elini yüzüne bulaştırdı! "Ahlak" sıfatını kendine yakıştırdı! "Sende olmayan"
Böyle gelenek mi olur? Uyguladıkları korkunç ritüelle tüyler ürpertiyorlar! Yetişkinliğe adım atarken yüzlerine ve vücutlarına keskin bıçaklarla....
Böyle gelenek mi olur? Uyguladıkları korkunç ritüelle tüyler ürpertiyorlar! Yetişkinliğe adım atarken yüzlerine ve vücutlarına keskin bıçaklarla....
Twitter'da tek kelimelik tweet akımı! Birçok isim ve kurum akıma katıldı! "Haber"
Twitter'da tek kelimelik tweet akımı! Birçok isim ve kurum akıma katıldı! "Haber"
KVKK duyurdu! PTT'de veri sızıntısı gerçekleşti! Binlerce kişinin kaydı sızdırıldı!
KVKK duyurdu! PTT'de veri sızıntısı gerçekleşti! Binlerce kişinin kaydı sızdırıldı!