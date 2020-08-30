Türkiye U19 Genç Kız Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu!

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, final mücadelesinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Yarı finalin kaybedenlerini bir araya getiren üçüncülük mücadelesinde ise Belarus, Fransa’yı 25-18, 25-21, 23-25 ve 27-25’le 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Fransa’da Guewe Diouf 30 sayıyla maça damga vurdu fakat yenilgiyi önleyemedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon olan Genç Kız Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'ı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 98. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde kazanılan şampiyonluk bizleri çok gururlandırdı. Milletimize büyük sevinç yaşatan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."