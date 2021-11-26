Türkiye, ülke puanı sıralamasında 16. sıraya yükseldi!

Bu hafta Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızdan Fenerbahçe ve Beşiktaş çıktıkları karşılaşmaları kaybederken, Galatasaray ise evinde Marsilya'yı devirdi ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Cimbomun bu galibiyeti ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi yukarı taşıdı. Hafta başında 18. sırada bulunan Türkiye 2 basamak yukarıya çıkarak 16. sıraya yükseldi.

GALATASARAY GALİBİYETİYLE YÜKSELDİK

Geçtiğimiz sezon sıralamada 13. sıraya düşen, Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybetmişti, bu sezon ise daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu sezon 19. sıralara kadar gerileyen Türkiye, bu hafta oynanan Avrupa maçlarından sonra 16. sıraya çıkmayı başardı.

15 ÜLKE ARASINA GİRMEMİZ GEREKİYOR

Grup aşamalarının 4. maçlarının ardından Türkiye 18. sırada bulunuyordu. Beşiktaş'ın Ajax'a, Fenerbahçe'nin ise Olimpiakos kaybettiği haftada Galatasaray'ın Marsilya karşısındaki galibiyeti sonucunda üst tura yükselmeyi garantilemesi, Türkiye'yi 16. sıraya taşıdı. Türkiye, bu sıralamada ilk 15 takım içerisine girmeyi başaramazsa, Avrupa kupalarına gönderdiği takım sayısı 5'den 4'e düşecek.

SON MAÇLAR OLDUKÇA ÖNEMLİ

Grup aşamalarının son karşılaşmasında, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi kesinleşen Beşiktaş, Borussia Dortmund karşısına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 9 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak, Galatasaray da İtalya'da Lazio ile mücadele ederek gruptan lider olarak çıkmak için çaba sarf edecek.

PUANLAR BİRBİRİNE ÇOK YAKIN

İlk 15 takım içerisine girmek isteyen Türkiye'nin Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Çekya ile puanları birbirine oldukça yakın durumda. Ülke puanı klasmanında güncel olarak 11 ile 20. sıradaki ülkelerin puanları şu şekilde:

11- Ukrayna 31.400 12- Sırbistan 29.875 13- Belçika 29.800 14- İsviçre 28.675 15- Yunanistan 25.950 16- Türkiye 25.900 17- Kıbrıs Rum Kesimi 25.875 18- Danimarka 25.875 19- Hırvatistan 25.650 20- Çekya 25.600