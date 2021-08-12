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  3. Türkiye ve Güney Kore arasında milyar dolarlık swap anlaşması yapıldı!

Türkiye ve Güney Kore arasında milyar dolarlık swap anlaşması yapıldı!

Güney Kore ve Türkiye arasında Güney Kore Merkez bankasının açıklamasına göre 2 milyar dolarlık kur swapı anlaşması imzalandı.

Türkiye ve Güney Kore arasında milyar dolarlık swap anlaşması yapıldı!

Güney Kore Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık kur swap anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Güney Kore Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasında  yapılan anlaşma da 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar TL) bir anlaşma gerçekleşmiş oldu.

Türkiye ve Güney Kore arasında milyar dolarlık swap anlaşması yapıldı!

Yapılan duyuruya göre anlaşma açıklama itibarıyla geçerli olacak. 3 yıllık anlaşma, tarafların uzlaşması halinde uzatılabilecek.

FİNANSAL GÜVENCE ARTACAK

Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin iyileştirilmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılması sonucu finansal güvencenin artması bekleniyor.

Türkiye ve Güney Kore arasında milyar dolarlık swap anlaşması yapıldı!

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