Türkiye ve Güney Kore arasında milyar dolarlık swap anlaşması yapıldı!

Güney Kore Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık kur swap anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Güney Kore Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasında yapılan anlaşma da 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar TL) bir anlaşma gerçekleşmiş oldu.

Yapılan duyuruya göre anlaşma açıklama itibarıyla geçerli olacak. 3 yıllık anlaşma, tarafların uzlaşması halinde uzatılabilecek.

FİNANSAL GÜVENCE ARTACAK

Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin iyileştirilmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılması sonucu finansal güvencenin artması bekleniyor.